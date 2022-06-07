Соломатин — о Федотове в ЦСКА: можно быть звездой, а в другом клубе ничего не получается

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера армейского клуба наставника «Сочи» Владимира Федотова.



«Нужно дождаться подтверждения новости о Федотове, потому что много раз уже говорилось об этом. Время покажет. Это как в одном клубе футболист был звездой, а в другой команде у него не получается. У тренеров тоже такое бывает. Сейчас неправильно говорить, получится у него в ЦСКА или нет.



Должны ли остаться братья? Возможно, они и помогут. Но, насколько я понимаю, у Федотова и свой штаб есть. Возможно, невозможно, поживём — увидим», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022.