Ребров — о высказываниях Салиховой: берёт на себя удар, чтобы на игроков не было давления

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, ныне работающий техническим координатором московского клуба, оценил высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна, по поводу судейства.

«Вообще я не люблю обсуждать судейство. Даже когда был футболистом, не нравилось об этом говорить. Хотя сейчас, наверное, моя должность даёт мне право порассуждать на эту тему… Так получилось, что в этом сезоне было много моментов, которые трактовали не в нашу пользу. VAR очень редко был на нашей стороне. Если какой-то момент против нас, то это красная карточка нашему футболисту. При этом бывали похожие эпизоды, например, в матче с «Нижним Новгородом», когда за фол на Айртоне красную не дали… А спорные моменты всегда трактовались по-разному. Да, это моя любимая команда, но всё равно видна несправедливость в некоторых решениях. Я поэтому и сказал о том, что в финальной встрече нам всё вернулось. Я в это верю.

Судьи могут ошибаться из-за высказываний, например, Заремы Салиховой? Она же не просто так высказывается, у неё есть на это основания. Ничего на ровном месте не придумывается! Плюс это показывает, как Зарема переживает за клуб. Я это прекрасно знаю, вижу и чувствую. Это борьба за свою любимую команду. Мне кажется, где-то она берёт на себя удар, чтобы на ребят не было давления. Наверное, многие этого до конца не понимают», — приводит слова Реброва «Спорт-экспресс».