Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С теплотой вспоминаю время в «Анжи». Гус Хиддинк отреагировал на закрытие клуба

«С теплотой вспоминаю время в «Анжи». Гус Хиддинк отреагировал на закрытие клуба
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал потерю профессионального статуса махачкалинским клубом, а также вспомнил времена своей работы в команде.

«Я был невероятно горд моей Россией, когда находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи». Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что «Анжи» не прошёл лицензирование, что автоматически привело к утрате профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров невозможно.

«Анжи» больше нет. Как клуб докатился от роскоши до нищеты «Анжи» больше нет. Как клуб докатился от роскоши до нищеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022