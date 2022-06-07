«С теплотой вспоминаю время в «Анжи». Гус Хиддинк отреагировал на закрытие клуба

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал потерю профессионального статуса махачкалинским клубом, а также вспомнил времена своей работы в команде.



«Я был невероятно горд моей Россией, когда находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи». Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что «Анжи» не прошёл лицензирование, что автоматически привело к утрате профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров невозможно.