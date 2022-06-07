«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Габриэла Жезуса

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус интересен сразу нескольким клубам АПЛ. В услугах 25-летнего бразильца заинтересованы лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует AS.

Согласно сведениям источника, «Челси» уже уведомил Жезуса о намерении отправить в «Манчестер Сити» официальный запрос по нему. Процесс затягивается из-за продажи клуба, чем хотят воспользоваться «Арсенал» и «Тоттенхэм», чтобы перехватить Габриэла у «аристократов».

Отмечается также, что «Реал», которому также приписывали интерес к Жезусу, намерен отказаться от трансфера бразильца из-за заполненной квоты на футболистов не из Евросоюза.

В прошедшем сезоне бразильский нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

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