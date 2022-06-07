«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Габриэла Жезуса

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус интересен сразу нескольким клубам АПЛ. В услугах 25-летнего бразильца заинтересованы лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», информирует AS.
Согласно сведениям источника, «Челси» уже уведомил Жезуса о намерении отправить в «Манчестер Сити» официальный запрос по нему. Процесс затягивается из-за продажи клуба, чем хотят воспользоваться «Арсенал» и «Тоттенхэм», чтобы перехватить Габриэла у «аристократов».
Отмечается также, что «Реал», которому также приписывали интерес к Жезусу, намерен отказаться от трансфера бразильца из-за заполненной квоты на футболистов не из Евросоюза.
В прошедшем сезоне бразильский нападающий в 41 матче во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.
- 7 июня 2022
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:10
-
13:51
-
13:33
-
13:31
-
13:23
-
13:23
-
13:13
-
13:11
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:56
-
12:53
-
12:43
-
12:32
-
12:28
-
12:25
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:40
-
11:32
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:58