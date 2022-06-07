«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего сборной Италии

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка попал в сферу интересов «ПСЖ». Между представителями двух клубов состоялись переговоры о возможном трансфере игрока сборной Италии. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему нападающему «Сассуоло» со стороны лондонского «Арсенала». Однако директор итальянского клуба Джованни Карневали сообщил, что официальных предложений пока не поступало.

Два года назад уроженцем Рима интересовались такие клубы, как «Марсель» и «Ренн». В минувшем сезоне Джанлука Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 30 млн.