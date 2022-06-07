Воронин высказался о возможном вхождении в тренерский штаб Шварца в «Герте»

Украинец Андрей Воронин высказался о возможном вхождении в тренерский штаб Сандро Шварца в берлинской «Герте». Напомним, ранее специалисты вместе работали в московском «Динамо».
«Берлин и «Герта» навсегда останутся в моём сердце. Меня уже поздравляли с возвращением в клуб, но это было преждевременно. Может быть, когда-нибудь я вернусь, но не сейчас.
Ассистировать Шварцу в «Динамо» было интересно. Сандро делает ставку на сплочённость, уделяет много времени каждому игроку по отдельности», — приводит слова Воронина Kicker.
Напомним, Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца в «Динамо» с 14 октября 2020 года. Ранее он выступал за бело-голубых как футболист в период с 2010 по 2014 год. О расторжении контракта Воронина с «Динамо» стало известно 1 марта. Сандро Шварц покинул московскую команду по окончании сезона-2021/2022.
- 7 июня 2022
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