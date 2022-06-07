«Фиорентина» хочет продлить контракт с главным тренером клуба Винченцо Итальяно

«Фиорентина» рассчитывает подписать новый контракт с главным тренером клуба Винченцо Итальяно. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, завтра, 8 июня, состоится встреча представителей клуба с 44-летним итальянским наставником, на которой планируется обсудить новый контракт со специалистом. Отмечается, что итальянский клуб готов увеличить зарплату Винченцо Итальяно до € 2 млн в год. Нынешний контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
44-летний Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубках в сезоне-2016/2017.
- 7 июня 2022
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