«Фиорентина» хочет продлить контракт с главным тренером клуба Винченцо Итальяно

«Фиорентина» рассчитывает подписать новый контракт с главным тренером клуба Винченцо Итальяно. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, завтра, 8 июня, состоится встреча представителей клуба с 44-летним итальянским наставником, на которой планируется обсудить новый контракт со специалистом. Отмечается, что итальянский клуб готов увеличить зарплату Винченцо Итальяно до € 2 млн в год. Нынешний контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.

44-летний Итальяно стал главным тренером «Фиорентины» в июле прошлого года. В минувшем сезоне «Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сумела квалифицироваться в Лигу конференций. В последний раз итальянский клуб играл в еврокубках в сезоне-2016/2017.