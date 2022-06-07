«Никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой». Надя Карпова сделала каминг-аут

Футболистка «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова сделала каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и Испании.



«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. Здесь тренер может спросить у тебя: «Твоя девушка придёт на матч?» В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя партнёр — «pareja».

Также футболистка рассказала об отношении к её ориентации в академии футбольного клуба «Россиянка». По словам Карповой, владелец клуба говорил отцу девушки, что в команде «будут следить за его дочерью-лесбиянкой». «По их мнению, к лесбиянкам нужен особый подход. Тогда мне было 18. Мой папа сказал, что им следует идти подальше. Он сказал, что готов обсуждать только футбол, а не мою сексуальную ориентацию», — приводит слова Карповой BBC.

Карпова выступает в чемпионате Испании с 2017 года, когда перешла в «Валенсию». В «Эспаньоле» — с 2020-го. В России футболистка играла за «Зоркий» и «Чертаново». За сборную России Карпова провела 24 матча и забила шесть голов.

Ранее представитель российского футбола открыто не заявлял о своей нетрадиционной ориентации.