«Шальке» назначил на пост главного тренера экс-наставника «Арминии» и «Фортуны»

Немецкий специалист Франк Крамер назначен на пост главного тренера «Шальке». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Ранее Франк Крамер был главным тренером «Арминии» из Билефельда. По ходу сезона-2021/2022 Крамер был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. «Арминия» вылетела из немецкой Бундеслиги по итогам сезона-2021/2022. Также Франк Крамер в 2015 году был тренером дюссельдорфской «Фортуны».
«Франк — абсолютно командный игрок. Он тот, кто может руководить людьми и любит окружать себя экспертами, чтобы найти наилучшее возможное решение для команды. В то же время он всегда готов брать на себя ответственность. Мы считаем, что это сочетание приведёт нас к успеху. Решение остановить свой выбор на Крамере является логическим продолжением того, чего мы пытаемся достичь, – сделать «Шальке» вновь успешным», — написано в заявлении клуба на официальном сайте.
Франк Крамер подписал контракт с «Шальке» сроком на два года. По итогам сезона-2021/2022 «Шальке» вернулся в немецкую Бундеслигу.
- 7 июня 2022
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