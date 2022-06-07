Романо: Хави одобрил новый контракт «Барселоны» с хавбеком Роберто на год
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит соглашение с испанской командой на один сезон. Новый контракт с футболистом был одобрен главным тренером команды Хави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Действующий контракт 30-летнего Роберто с командой истекает 30 июня 2022 года. Серхи оказался в академии испанского клуба в 2006 году. За первую команду сине-гранатовых полузащитник в 316 матчах забил 12 голов и отдал 37 результативных передач, а также выиграл 23 трофея.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Чемпионат Испании по футболу 2021/2022. 38-й тур:
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