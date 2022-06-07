Казань готова принять матч за Суперкубок России

Заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов заявил, что Казань готова принять Суперкубок России по футболу 2022 года. По его словам, город входит в список претендентов на проведение матча за трофей.
«Мы среди других городов, конечно, в кандидатах на проведение есть, но сейчас мы ждём, чтобы организаторы приняли решение о датах проведения и о выборе города проведения. В принципе, у нас готовность для проведения есть, но какие города также претендуют на Суперкубок и когда будет принято решение, это мы не можем сказать», — приводит слова Мингулова ТАСС.
Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.
- 7 июня 2022
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