«Родина» ведёт переговоры о проведении матчей ФНЛ на московских стадионах команд РПЛ
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Столичный футбольный клуб «Родина» рассматривает вариант проводить свои матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Стадион «Родины» «Спартаковец» не успевают привести в соответствие нормам для проведения игр ФНЛ. Клуб ведёт переговоры с «ВТБ Ареной», «Открытие Банк Ареной» и «РЖД Ареной», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 футбольный клуб «Родина» досрочно получил путёвку из ФНЛ-2 в ФНЛ. Команду возглавляет Денис Бояринцев, однако в СМИ появлялись слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Родины» Дмитрия Парфёнова, который ранее работал в тульском «Арсенале».
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