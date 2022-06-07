De Telegraaf: «Барселона» с радостью продаст де Йонга за правильную цену

Испанская «Барселона» готова расстаться с полузащитником Френки де Йонгом, если за него будет предложена «правильная цена». Об этом сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, в клубе будут рады продать футболиста этим летом, а главным претендентом на подписание 25-летнего нидерландца является «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В 2018 году де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов (41 матч, один гол и пять результативных передач).

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