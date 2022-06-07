Мостовой — об Агаларове: если есть интерес из Турции и Греции, то можно попробовать

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный уход нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».
«Агаларов становится лучшим бомбардиром РПЛ в команде, которая вылетела, — это редкий случай. С другой стороны, на него небольшой спрос, что тоже редкий случай в любом чемпионате. Думаю, это связано с его пиар-компанией, как это сейчас модно: у него этого не хватает. Он скромный футболист, и «Уфа» — тоже довольно скромный клуб. Я сравниваю с теми, кто забил два-три мяча, а ходят, как будто стали лучшими игроками. Ему этого однозначно не хватает.
Предложения из Европы? Это вряд ли. Если есть какой-то интерес из Турции и Греции, то можно попробовать, но не знаю. Главное, чтобы он не останавливался. Он забивает и скромно делает свою работу. Надо продолжать развиваться. Он незаметный герой. Скромность в жизни всегда ценится. Но в некоторых вещах не хватает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 июня 2022
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