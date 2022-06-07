The Athletic: «Реал» договорился о трансфере Тчуамени за € 100 млн

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени близок к переезду в Испанию. О трансфере 22-летнего французского полузащитника договорился мадридский «Реал», информирует The Athletic.

Согласно сведениям источника, «Реал» достиг устной договорённости с «Монако» о переходе Тчуамени за € 100 млн. В данный момент клубы работают над юридическим оформлением сделки, чтобы как можно скорее подписать все необходимые бумаги и официально объявить о трансфере.

Отмечается, что сам Орельен также хочет присоединиться к «Реалу», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Пари Сен-Жермен».

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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