Радимов — о Суперкубке: хороший город Санкт-Петербург. Пускай «Спартак» приезжает!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался на тему места проведения матча за Суперкубок России в 2022 году.

«Мне бы хотелось, чтобы Суперкубок России прошёл в Санкт-Петербурге. Почему он должен пройти там, зачем — не мне решать. Есть РФС и РПЛ. Они всё решают. Статистика? При чём здесь она. Это больше выставочный матч. Хороший город Санкт-Петербург, отличная погода. Пускай приезжают в гости! Это же не финал Кубка и не чемпионат России. Хороший, действительно, стадион. «Лужники» уже были.



Думаю, с удовольствием приедут болельщики. Почему нет? Два подряд матча в «Лужниках» — заездить можно! Как один из вариантов финала Лиги чемпионов, который не состоялся в Питере», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.