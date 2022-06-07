«Монако» зимой отказался продать Александра Головина в «Ньюкасл» за € 40 млн

«Ньюкасл Юнайтед» в январе сделал предложение «Монако» по трансферу российского полузащитника Александра Головина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Английский клуб предлагал за российского полузащитника € 40 млн, но «Монако» отказался отпускать Головина», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2021/2022 Александр провёл за французский клуб 40 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в € 25 млн.



«Монако» завершил чемпионат Франции в сезоне-2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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