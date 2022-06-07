Италия — Венгрия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 июня, состоится матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Италией и Венгрией. Команды будут играть на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Италией и Венгрией выступают сборные Англии и Германии, которые также проведут сегодня матч.
Сборная Англии — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. В финале турнира англичане уступили национальной команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти). Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
- 7 июня 2022
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