Источник: Агаларов перейдет в «Сабах» и получит азербайджанский паспорт

Нападающий «Уфы» и лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский клуб «Сабах». Об этом сообщает Eurostavka.



По информации источника, главный тренер азербайджанского клуба Мурад Мусаев, который до этого тренировал «Краснодар», лично заинтересован в подписании Гамида. «Сабах» хочет арендовать Агаларова, если его контракт с «Уфой» будет действовать дальше. Также Гамиду предложат гражданство Азербайджана.

Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.



В следующем сезоне «Уфа» сыграет в Футбольной национальной лиге впервые за восемь лет.

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