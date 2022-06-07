Источник: Агаларов перейдет в «Сабах» и получит азербайджанский паспорт

Нападающий «Уфы» и лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский клуб «Сабах». Об этом сообщает Eurostavka.
По информации источника, главный тренер азербайджанского клуба Мурад Мусаев, который до этого тренировал «Краснодар», лично заинтересован в подписании Гамида. «Сабах» хочет арендовать Агаларова, если его контракт с «Уфой» будет действовать дальше. Также Гамиду предложат гражданство Азербайджана.
Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.
В следующем сезоне «Уфа» сыграет в Футбольной национальной лиге впервые за восемь лет.
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