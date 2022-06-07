В «Нижнем Новгороде» заявили, что ведут переговоры с нападающим «Уфы» Кротовым

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим «Уфы» Вячеславом Кротовым.
«У нас в планах очень много футболистов. Кротов — один из них. Он в поле нашего зрения, он нам интересен. Мы ведём с ним переговоры», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Кротов договорился о переходе в нижегородский клуб.
Напомним, Кротов стал футболистом «Уфы» в 2015 году, перейдя из «Спартака». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 уфимский клуб не продлил соглашение с Кротовым. В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Нижний Новгород» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022.
- 7 июня 2022
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