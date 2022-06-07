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Отец Агаларова опроверг слухи о желании сына получить гражданство Азербайджана

Отец Агаларова опроверг слухи о желании сына получить гражданство Азербайджана
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, опроверг слухи о желании сына получить гражданство Азербайджана.

«Скажите мне, кто говорит про гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.

В следующем сезоне «Уфа» впервые за восемь лет сыграет в Футбольной национальной лиге.

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Источник: Агаларов перейдет в «Сабах» и получит азербайджанский паспорт
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