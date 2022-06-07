Полиция Мюнхена арестовала семерых болельщиков сборной Англии перед матчем Лиги наций
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Семеро болельщиков сборной Англии были арестованы в Мюнхене в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией, сообщает BBC.
По информации источника, трое фанатов были арестованы за нацистские приветствия. Ещё два болельщика были задержаны за подстрекательства к беспорядкам, одного арестовали за использование пиротехники в помещении, ещё один фанат был арестован за мочеиспускание в общественном месте. Всего в Германию на матч Лиги наций приехало около 4 тыс. английских болельщиков.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.
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