Полиция Мюнхена арестовала семерых болельщиков сборной Англии перед матчем Лиги наций

Семеро болельщиков сборной Англии были арестованы в Мюнхене в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией, сообщает BBC.



По информации источника, трое фанатов были арестованы за нацистские приветствия. Ещё два болельщика были задержаны за подстрекательства к беспорядкам, одного арестовали за использование пиротехники в помещении, ещё один фанат был арестован за мочеиспускание в общественном месте. Всего в Германию на матч Лиги наций приехало около 4 тыс. английских болельщиков.



Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.