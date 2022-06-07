Газзаев раскритиковал идею назначения иностранных арбитров на матч за Суперкубок России
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев резко высказался об идее назначения иностранных судей на матч за Суперкубок России – 2022.
«Я крайне отрицательно отношусь к инициативе «Спартака». Наши лучшие судьи не уступают европейцам по уровню. Потому нужно дать судить финал Суперкубка нашему лучшему арбитру — Сергею Карасёву. Он зарекомендовал себя на чемпионате мира и доказал, что не хуже европейских арбитров. Топовые матчи российских турниров должен судить отечественные арбитры», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».
Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».
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