Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев раскритиковал идею назначения иностранных арбитров на матч за Суперкубок России

Газзаев раскритиковал идею назначения иностранных арбитров на матч за Суперкубок России
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев резко высказался об идее назначения иностранных судей на матч за Суперкубок России – 2022.

«Я крайне отрицательно отношусь к инициативе «Спартака». Наши лучшие судьи не уступают европейцам по уровню. Потому нужно дать судить финал Суперкубка нашему лучшему арбитру — Сергею Карасёву. Он зарекомендовал себя на чемпионате мира и доказал, что не хуже европейских арбитров. Топовые матчи российских турниров должен судить отечественные арбитры», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днём».

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».

«Спартак» хочет свои условия в игре с «Зенитом» за Суперкубок. Но кто на такое согласится? «Спартак» хочет свои условия в игре с «Зенитом» за Суперкубок. Но кто на такое согласится?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022