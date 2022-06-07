Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Ребров: никто из легионеров «Спартака» не собирается уходить

Артём Ребров: никто из легионеров «Спартака» не собирается уходить
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, занимающий должность технического координатора в клубе, рассказал о ситуации с легионерами внутри клуба.

«Когда вся эта ситуация началась, никого уговаривать не пришлось. Они все сами собрались и приняли решение не уезжать. Сейчас ничего не изменилось – ни от одного из иностранцев не слышали разговоров об уходе.

Зелимхан Бакаев и Самюэль Жиго? По Зелимхану все понимали ситуацию, долгое время было неизвестно, останется он или нет. С Жиго легче, так как клуб ещё с зимы готовился к его уходу, проводил мероприятия. Жалко расставаться с такими партнёрами по команде, но это футбол», — приводит слова Реброва «РИА Новости Спорт».

В завершившемся сезоне «Спартак» выиграл Кубок страны.

Новость по теме
Радимов — о Суперкубке: хороший город Санкт-Петербург. Пускай «Спартак» приезжает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022