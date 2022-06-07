Артём Ребров: никто из легионеров «Спартака» не собирается уходить

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, занимающий должность технического координатора в клубе, рассказал о ситуации с легионерами внутри клуба.

«Когда вся эта ситуация началась, никого уговаривать не пришлось. Они все сами собрались и приняли решение не уезжать. Сейчас ничего не изменилось – ни от одного из иностранцев не слышали разговоров об уходе.



Зелимхан Бакаев и Самюэль Жиго? По Зелимхану все понимали ситуацию, долгое время было неизвестно, останется он или нет. С Жиго легче, так как клуб ещё с зимы готовился к его уходу, проводил мероприятия. Жалко расставаться с такими партнёрами по команде, но это футбол», — приводит слова Реброва «РИА Новости Спорт».

В завершившемся сезоне «Спартак» выиграл Кубок страны.