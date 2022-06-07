Президент «Оренбурга»: будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал об амбициях клуба.

«Тема с тем, что мы фарм-клуб «Зенита», давно мусолится, но «Сочи» уже давно проявил себя. Сколько очков они отняли у «Зенита»? И о чём это говорит? Мы здесь, в Оренбурге, казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому. Понимаю их уровень и наш, но футбол есть футбол.

После выхода в РПЛ я спустился в раздевалку, когда команда туда ещё не вернулась. Потом плясали, есть ролики. Но мы там ничего не ломали. Стучали по стенам — это да, и плафон отскочил, повис. Я ещё просил ребят быть осторожными, всё-таки электричество. Где-то писали, что мы всё разгромили — ничего такого не было. Было только большое ликование. А потом все разъехались, у многих были запланированы отпуска. Я же вечером заглянул в гостиницу, пообщался с тренером, ребятами. Вечеринки не было», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».