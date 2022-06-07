Президент «Оренбурга» Еремякин: чешский тренер Марцел Личка останется в клубе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что главный тренер Марцел Личка останется в клубе.

«Оценивать чужие поступки не в моих правилах. С Марцелом же у нас действующий контракт. Он посчитал, что должен его выполнить. Мы конструктивно работаем. Эта тема затрагивалась в конце февраля, но мы приняли решение, что дальше работаем вместе.

На следующий сезон Личка остаётся. У него был контракт на сезон в ФНЛ с продлением ещё на год в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу. Мы пролонгировали соглашение», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, «Оренбург» по сумме двух встреч обыграл «Уфу» в стыковых матчах за право участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023.

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