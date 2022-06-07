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Сборная Германии сыграет с Англией в Лиге наций в форме женской национальной команды

Сборная Германии сыграет с Англией в Лиге наций в форме женской национальной команды
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Сборная Германии выступит в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Англии в форме женской сборной, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Таким образом мужская национальная команда хочет поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнётся 6 июля. Женская команда Германии сыграет в группе со сборными Дании, Испании и Франции.

Фото: пресс-служба DFB

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Германия — Англия состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Англия. В одной группе с Германией и Англией выступают сборные Венгрии и Италии, которые также сыграют сегодня.

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