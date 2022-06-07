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Спортдиректор «Баварии» рассказал о разговоре с Левандовским после его публичных заявлений

Спортдиректор «Баварии» рассказал о разговоре с Левандовским после его публичных заявлений
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что провёл беседу с нападающим Робертом Левандовским в связи с его публичными высказываниями.

«Роберт позвонил мне в понедельник. Помимо прочего, мы обсудили его публичные заявления. Я чётко обозначил ему нашу позицию по его ситуации с контрактом», — приводит слова Салихамиджича Bild.

Напомним, ранее Левандовски раскритиковал «Баварию» за отсутствие лояльности и уважения. Футболист сообщил о желании покинуть немецкий клуб, однако руководство команды не хочет отпускать польского форварда.

Контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

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