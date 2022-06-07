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Крыховяк заявил, что вернется в расположение «Краснодара»

Крыховяк заявил, что вернется в расположение «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк подтвердил, что вернется в расположение команды.

«Не знаю, как всё сложится. Но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку к новому сезону», — цитирует Крыховяка Sport.pl.

В России Крыховяк выступал за «Локомотив» и «Краснодар». С железнодорожниками он выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.

Напомним, зимой «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами.

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