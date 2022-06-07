Колосков — о Суперкубке: «Спартак» преувеличил значимость победы. Нужен объективный выбор

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об обращении «Спартака» по поводу условий проведения матча за Суперкубок России.

«Начну с того, что «Спартак», по-моему, этим заявлением в лице генерального директора преувеличил свою значимость как победитель Кубка. Такие заявления не должны поступать в публичное пространство. Они не ультимативные, но провокационные, с моей точки зрения. В Питере играть нельзя, перенести на неделю туда-то, судей иностранных. Это что за обращение к РФС? Выиграли Кубок, и немного голова от успеха закружилась? Я такие обращения не приемлю. У тебя есть право письменно обратиться в РФС или РПЛ, но это никак не для публичного пространства. Сейчас прочитают болельщики, начнут возмущаться, если вдруг не там, где потребовали, будет матч. И к чему это приведёт? С моей точки зрения, выбор основывается не на вкусах Дюкова или Хачатурянца. Нужен объективный выбор.



Нужно понимать, сколько будет зрителей. Если 60 тыс., то это Питер или Москва, если 15 тыс. — это Казань или Самара, условно говоря. Есть телевидение и спонсоры — с ними тоже нужно обговорить. Не забываем про логистику: как добираться, где размещаться, какой опыт и какая практика проведения соревнований. Есть цепь объективных критериев, которые организаторы будут учитывать при определении города, который будет проводить Суперкубок. У меня такой подход. Не знаю, согласится ли с этим «Спартак». Когда я был руководителем, то исходил именно из этих критериев.



Где бы хотел видеть Суперкубок? Я хочу, чтобы матч прошёл в «Лужниках». Туда я 100 процентов попаду. Если будет в Питере, то вряд ли я туда поеду (смеётся). Я от себя говорю, у всех остальных могут быть совсем другие интересы», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее московский «Спартак» направил в РПЛ и РФС письмо, в котором выдвинул ряд условий: перенести дату матча, пригласить иностранных арбитров и провести матч за Суперкубок России в «Лужниках».