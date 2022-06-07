Италия — Венгрия: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Италии и Венгрии на матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Италия: Донарумма, Калабрия, Манчини, Бастони, Спинаццола, Пеллегрини, Кристанте, Барелла, Политано, Ньонто, Распадори.



Венгрия: Дибус, Шалаи, Орбан, Ланг, Ж. Надь, Шафер, А. Надь, Него, Собослаи, Шаллаи, Салаи.

Сборная Англии — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. В финале турнира англичане уступили национальной команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти). Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.