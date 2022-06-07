«Реал» завтра объявит о продлении контракта с Модричем

Завтра будет объявлено о продлении контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, о пролонгировании соглашения станет известно завтра. Хорват останется в «королевском клубе» еще на один сезон.
Напомним, в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Он стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн.
В составе «сливочных» Лука трижды стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
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