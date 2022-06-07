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Сборная Финляндии обыграла Черногорию в матче Лиги наций

Сборная Финляндии обыграла Черногорию в матче Лиги наций
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Финляндии принимала национальную команду Черногории. Встреча прошла на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 31-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Результативную передачу отдал форвард Теэму Пукки. Через 7 минут Похьянпало оформил дубль, забив гол с передачи хавбека Лукас Лингман.

Сборная Финляндии набрала 4 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Черногория (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе 3 являются сборные Боснии и Герцеговины и Румынии. Действующий победитель Лиги наций — Франция.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Похьянпало – 31'   2:0 Похьянпало – 38'
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