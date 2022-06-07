Ди Мария не согласовал контракт с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария скоро примет окончательное решение касательно своей карьеры. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, у Ди Марии на данный момент нет соглашения с «Ювентусом». Хави также звонил ему, чтобы предоставить информацию по предложению «Барселоны». Аргентинца интересует контракт на один год.

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. 30 июня этого года истечёт его контракт с парижским клубом, после чего Анхель станет свободным агентом.



Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».