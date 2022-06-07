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Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в преддверии матча Лиги наций с Австрией

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в преддверии матча Лиги наций с Австрией
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Австрией, сообщает Le Parisien.

По информации источника, форвард появился на поле лишь в конце командного занятия. Полузащитник сборной Франции и «Челси» Н'Голо Канте тренировался индивидуально с тренером по физподготовке.

Напомним, Мбаппе получил повреждение колена в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций с Данией (1:2) и пропустил игру с Хорватией (1:1).

Матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Австрия — Франция состоится 10 июня на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Начало игры — в 21:45 мск.

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