Италия — Венгрия: Барелла открыл счёт
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимает национальную команду Венгрии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия). К 33-й минуте счёт 1:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Венгрия.
На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла.
Соперниками сборных Италии и Венгрии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Англии, которые также проводят встречу в эти минуты.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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