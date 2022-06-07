Италия — Венгрия: Барелла открыл счёт

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимает национальную команду Венгрии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия). К 33-й минуте счёт 1:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Венгрия.

На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла.

Соперниками сборных Италии и Венгрии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Англии, которые также проводят встречу в эти минуты.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.