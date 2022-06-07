Италия — Венгрия: Пеллегрини упрочил преимущество хозяев
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В матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимает национальную команду Венгрии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия). К перерыву счёт 2:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Венгрия.
На 45-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини упрочил преимущество хозяев в счёте.
Соперниками сборных Италии и Венгрии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Англии, которые также играют в эти минуты.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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