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Орельен Тчуамени прошёл медосмотр для «Реала»

Орельен Тчуамени прошёл медосмотр для «Реала»
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Сегодня, 7 июня, полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени прошёл медицинский осмотр перед трансфером в мадридский «Реал», сообщает Nice-Matin.

По информации источника, футболист прошёл медосмотр в расположении сборной Франции. Ранее сообщалось, что Тчуамени близок к переходу в «Реал». Испанский клуб уже согласовал переход полузащитника.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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