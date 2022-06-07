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Германия — Англия: хозяева открыли счёт в матче

Германия — Англия: хозяева открыли счёт в матче
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Сегодня, 7 июня, проходит матч второго тура Лиги наций в рамках группы А3 между Германией и Англией. Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Хозяева открыли счёт в матче — на 51-й минуте отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Англией выступают сборные Венгрии и Италии, которые также играют сейчас.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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