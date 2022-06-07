Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии обыграла Венгрию в матче Лиги наций

Сборная Италии обыграла Венгрию в матче Лиги наций
Комментарии

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.

Сборная Италии набрала 4 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия (3) — на 3-м месте. Соперниками Италии и Венгрии по группе 3 являются национальные команды Германии (4) и Англии (0).

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Венгрия
1:0 Барелла – 30'   2:0 Пеллегрини – 45'   2:1 Манчини – 61' (автогол)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022