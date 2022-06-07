Сборная Италии обыграла Венгрию в матче Лиги наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.



Сборная Италии набрала 4 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия (3) — на 3-м месте. Соперниками Италии и Венгрии по группе 3 являются национальные команды Германии (4) и Англии (0).