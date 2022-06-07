Турция разгромила Литву в Лиге наций со счётом 5:0
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Сегодня, 7 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы C1 между Литвой и Турцией. Команды играли на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 5:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт уже спустя 2 минуты после стартового свистка — отличился Догукан Синик после паса Халила Дервишоглу. На 14-й минуте Синик с передачи того же Дервишоглу оформил дубль. Во втором тайме Сердар Дурсун реализовал пенальти, после чего забил с игры, оформив дубль. На 89-й минуте Юнус Акгюн забил четвертый гол турков, а на 90-й минуте Халил Дервишоглу установил итоговый счёт в матче.
В одной группе с Турцией и Литвой играют Люксембург и Фарерские острова.
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