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Турция разгромила Литву в Лиге наций со счётом 5:0

Турция разгромила Литву в Лиге наций со счётом 5:0
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Сегодня, 7 июня, состоялся матч второго тура Лиги наций в рамках группы C1 между Литвой и Турцией. Команды играли на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 5:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт уже спустя 2 минуты после стартового свистка — отличился Догукан Синик после паса Халила Дервишоглу. На 14-й минуте Синик с передачи того же Дервишоглу оформил дубль. Во втором тайме Сердар Дурсун реализовал пенальти, после чего забил с игры, оформив дубль. На 89-й минуте Юнус Акгюн забил четвертый гол турков, а на 90-й минуте Халил Дервишоглу установил итоговый счёт в матче.

В одной группе с Турцией и Литвой играют Люксембург и Фарерские острова.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Литва
Окончен
0 : 6
Турция
0:1 Синик – 2'   0:2 Синик – 14'   0:3 Дурсун – 56' (пен)   0:4 Дурсун – 81'   0:5 Акгюн – 89'   0:6 Дервишоглу – 90'
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