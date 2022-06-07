Сборная Украины не попала на чемпионат Европы U19 из-за жёлтых карточек

В матче квалификации чемпионата Европы — 2022 U19 сборная Украины встречалась с Нидерландами. Игра прошла на стадионе спорткомплекса «Варкенорд» в Роттердаме и завершилась победой украинской команды со счётом 2:1.



Перед этой встречей у сборных Украины и Сербии было одинаковое количество очков. В параллельном матче сербы обыграли Норвегию с аналогичным счётом, в результате чего все основные показатели команд оказались равны. Место в финальной стадии Евро-2022 заняла команда, получившая в отборе меньше жёлтых карточек. У сербской сборной их оказалось на три меньше.



Таким образом, сборная Сербии пробилась на чемпионат Европы, который пройдёт в нынешнем году в Словакии, а украинская команда не выступит на турнире.