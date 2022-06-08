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«Манчестер Сити» готов обменять Зинченко на защитника «Интера» Шкриньяра

«Манчестер Сити» готов обменять Зинченко на защитника «Интера» Шкриньяра
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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщает Inter Live.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стремится усилить защиту, однако трансферная стоимость Шкриньяра в € 70-80 млн отпугивает английский клуб. «Манчестер Сити» может предложить «Интеру» украинского защитника Александра Зинченко плюс € 30 млн в обмен на Шкриньяра. Сообщается, что «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.

Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В минувшем сезоне в 47 матчах во всех турнирах словацкий игрок стал автором четырёх голов. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона. Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.

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