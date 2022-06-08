«Манчестер Сити» готов обменять Зинченко на защитника «Интера» Шкриньяра

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщает Inter Live.



По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стремится усилить защиту, однако трансферная стоимость Шкриньяра в € 70-80 млн отпугивает английский клуб. «Манчестер Сити» может предложить «Интеру» украинского защитника Александра Зинченко плюс € 30 млн в обмен на Шкриньяра. Сообщается, что «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.



Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В минувшем сезоне в 47 матчах во всех турнирах словацкий игрок стал автором четырёх голов. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона. Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.