Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 7 июня

7 июня прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
В Лиге А встречались участники группы 3: Италия — Венгрия и Германия — Англия. Сборная Германии в Мюнхене сыграла вничью с национальной командой Англии со счётом 1:1. В параллельной встрече Италия одолела Венгрию (2:1). После двух туров Италия занимает первое место в таблице группы 3 с 4 очками в активе. Венгрия (3) — на втором месте, Германия (2) — третья, и Англия (1) замыкает квартет.
В Лиге В сыграли команды группы 3: Финляндия — Черногория и Босния и Герцеговина — Румыния. Финны уверенно обыграли Черногорию со счётом 2:0, а Босния и Герцеговина оказалась сильнее Румынии (1:0). Боснийцы, набравшие 4 очка, лидируют в группе 3, Финляндия (4) — вторая, Черногория (3) — третья. На последнем месте располагается Румыния (0).
В Лиге С прошли матчи Литва — Турция и Фарерские острова — Люксембург. Турецкие футболисты разгромили Литву (6:0), а Фарерский острова уступили Люксембургу (0:1).
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