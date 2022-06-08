«Байер» согласовал с «Шахтёром» переход 21-летнего украинского вингера Мудрика

Немецкий «Байер» близок к завершению сделки по переходу 21-летнего украинского крайнего полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика, сообщает Kicker.

Как отмечает источник, «Байеру» удалось согласовать трансфер игрока с донецким клубом, а также достичь устной договорённости о переходе с самим футболистом. Сторонам лишь осталось оформить эту сделку официально.

Ранее на украинского футболиста претендовал английский «Брентфорд». В зимнее трансферное окно уже сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английского клуба, которые предлагали за игрока € 15 млн, однако «горняки» тогда отказались продавать футболиста.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022.

Михаил Мудрик в сезоне-2021/2022 сыграл за «Шахтёр» 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в € 4 млн.