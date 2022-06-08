«Невероятное достижение». Линекер высказался о 50-м забитом мяче Кейна за сборную Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о 50-м забитом мяче в составе национальной команды своего соотечественника – Гарри Кейна, отличившегося в матче второго тура Лиги наций УЕФА со сборной Германии (1:1).

«50 голов Гарри Кейна за сборную Англии – это невероятное достижение. Сборная с ним играет намного лучше. Однако слишком осторожная тактика не даёт в полной мере раскрыть его таланты и полностью реализовать потенциал», — гласит публикация Линекера в «Твиттере».

Видео гола Кейна в ворота сборной Германии доступно на «Чемпионате».

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На счету Кейна стало 50 голов за сборную Англии и по этому показателю он обошёл легендарного Бобби Чарльтона, став вторым бомбардиром в истории национальной команды. При этом Гарри потребовался 71 матч на 50 забитых мячей, а Чарльтону – 106 встреч на 49 голов. Рекордсменом же является экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с 53 голами в 119 матчах.