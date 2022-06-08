Флик — про 1:1 с Англией: мы продемонстрировали тот футбол, в который хотим играть

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча с Англией (1:1) в Лиге наций.

«Считаю, что мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с её впечатляющей атакой. Думаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что немцы открыли счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.