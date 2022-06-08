Левандовски — о возможном уходе из «Баварии»: надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут

33-летний польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обратился к болельщикам на фоне различной информации в СМИ о скором уходе из мюнхенского клуба.

«Я всегда старался сделать все возможное для «Баварии», чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю их поддержку, они всегда были со мной. Если бы я не был честен в этой ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня много вокруг меня много различных эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.

Я не эгоистичен и помню, какой путь проделал с «Баварией», и очень ценю это. Я также знаю, что в течение восьми лет делал всё возможное, чтобы не разочаровать клуб или болельщиков.

По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа. Я уважаю «Баварию» и её права. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать понять клубу, что я чувствую», — приводит слова Bayern & Munich в «Твиттере» со ссылкой на Blid.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

Напомним, в прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и семью результативными передачами. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.