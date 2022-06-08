Вальбуэна: Бензема заслуживает получить «Золотой мяч»

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна считает, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч».



«Было бы нечестно сказать, что Бензема не заслуживает «Золотой мяч». Да, он заслуживает эту награду. Я могу говорить объективно в спортивном плане. У меня свой путь, нет никаких проблем», — цитирует Вальбуэна RMC Sport.

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В прошедшем сезоне Бензема провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач.



Вальбуэна сыграл за «Олимпиакос» в 39 играх во всех турнирах. Матьё забил три гола и отдал пять голевых передач.