«Милан» достиг соглашения с Ренату Саншешом. Переговоры с «Лиллем» продолжаются

Итальянский «Милан» нашёл замену уходящему ивуарийскому опорному хавбеку Франку Кессье во Франции в лице 24-летнего португальца Ренату Саншеша из «Лилля», сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «россонери» достигли соглашения о переходе и условиях контракта с самим футболистом. Однако переговоры с «Лиллем» по-прежнему продолжаются. Стороны продолжат обсуждение сделки в ближайшие дни.

Напомним, в 2016 году Ренату Саншеш выиграл приз лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy. В этом же году он стал игроком мюнхенской «Баварии», перейдя из «Бенфики» за € 35 млн, после чего не сумел закрепиться в немецком клубе, побывав в аренде в английском «Суонси Сити», и перешёл в «Лилль» за € 20 млн.

Болельщики «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.