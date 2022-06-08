«Милан» достиг соглашения с Ренату Саншешом. Переговоры с «Лиллем» продолжаются

Итальянский «Милан» нашёл замену уходящему ивуарийскому опорному хавбеку Франку Кессье во Франции в лице 24-летнего португальца Ренату Саншеша из «Лилля», сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, «россонери» достигли соглашения о переходе и условиях контракта с самим футболистом. Однако переговоры с «Лиллем» по-прежнему продолжаются. Стороны продолжат обсуждение сделки в ближайшие дни.
Напомним, в 2016 году Ренату Саншеш выиграл приз лучшему молодому игроку Европы – Golden Boy. В этом же году он стал игроком мюнхенской «Баварии», перейдя из «Бенфики» за € 35 млн, после чего не сумел закрепиться в немецком клубе, побывав в аренде в английском «Суонси Сити», и перешёл в «Лилль» за € 20 млн.
Болельщики «Милана» празднуют чемпионство на улицах города.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
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